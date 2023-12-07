Президент Ирана прибыл в Москву на встречу с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в российскую столицу. Об этом сообщил посол Исламской республики в Москве Казем Джалали через официальные аккаунты в своих соцсетях.

Иранский президент проведёт переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предполагается, что темами обсуждения станут торгово-экономические отношения двух стран, в том числе в энергетической сфере. Будет также затронута ситуация в секторе Газа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что переговоры начнутся после посещения президентом РФ пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет». В связи с предстоящей встречей двух лидеров, не предусмотрен формат вопросов-ответов с участием Путина.

Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне в течении суток президент РФ посетил с визитом сразу две страны – Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

