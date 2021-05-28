Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длятся более четырех часов

Встреча президентов проходит в Сочи. На повестке дня ситуация с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился 23 мая в Минске после получения сообщения о минировании. Отмечается, что эту тему лидеры уже обсудили. По мнению Лукашенко, реакция ряда европейских стран и США на эти события являются попыткой дестабилизировать ситуацию в Минске, как в августе 2020 года.

Лукашенко и Путин также обсудили перспективы экономического и энергетического сотрудничества. Путин подчеркнул рост товарооборота между РФ и Белоруссией. Также президенты поговорили о вводе в эксплуатацию первого блока БелАЭС, которая пройдет в июне этого года.

