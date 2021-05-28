Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длятся более четырех часов
Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко идут уже больше четырех часов. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча президентов проходит в Сочи. На повестке дня ситуация с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился 23 мая в Минске после получения сообщения о минировании. Отмечается, что эту тему лидеры уже обсудили. По мнению Лукашенко, реакция ряда европейских стран и США на эти события являются попыткой дестабилизировать ситуацию в Минске, как в августе 2020 года.
Лукашенко и Путин также обсудили перспективы экономического и энергетического сотрудничества. Путин подчеркнул рост товарооборота между РФ и Белоруссией. Также президенты поговорили о вводе в эксплуатацию первого блока БелАЭС, которая пройдет в июне этого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Представители Disney ответили на письмо Роскомнадзора о мультфильме Out
- В центре Москвы перекрыли улицу из-за пожара
- Контейнеровоз вновь сел на мель в Суэцком канале
- СМИ: УЕФА отменит правило выездного гола
- В Госдепе предложили Турции замену российским С-400
- Минздрав РФ опроверг отказ от исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
- Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный
- Один человек погиб при падении двух машин с моста в Крыму
- СМИ: Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
- Евросоюз предложил помощь в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru