Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи

Переговоры глав государств России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят сегодня, 22 октября, в Сочи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговоры ожидаются достаточно сложные, пишет RT.

Перед началом официальной встречи президент России прокомментировал ситуацию, которая сложилась на данный момент в Сирии. Ее российский глава назвал «острой». Кроме того, Путин выразил надежду, что уровень российско-турецких отношений, которого удалось достичь, сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о намерении провести операцию «Источник мира» в Сирии и вывести войска после завершения военных действий. Тогда руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.

