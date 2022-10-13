Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане

Переговоры президентов Турции и России Тайипа Реджепа Эрдогана и Владимира Путина начались в Астане, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине

«Переговоры начались», - говорится в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ожидают от Эрдогана инициатив по урегулированию на Украине, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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