Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов

Российско-американский саммит пройдет в узком и расширенном составах в среду 16 июня в Женеве. Это станет первой встречей лидеров двух стран начиная с июля 2018 года. Тогда Путин провел переговоры с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Агентство передает, что реальная продолжительность переговоров зависит от настроя президентов, а также от хода встречи. По имеющимся данным, Путин прилетит в Женеву после полудня. Из аэропорта он направится к вилле Ла-Гранж. Байден прилетел в столицу Швейцарии накануне.

