Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов
На переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена отведено около пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.
Российско-американский саммит пройдет в узком и расширенном составах в среду 16 июня в Женеве. Это станет первой встречей лидеров двух стран начиная с июля 2018 года. Тогда Путин провел переговоры с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.
Агентство передает, что реальная продолжительность переговоров зависит от настроя президентов, а также от хода встречи. По имеющимся данным, Путин прилетит в Женеву после полудня. Из аэропорта он направится к вилле Ла-Гранж. Байден прилетел в столицу Швейцарии накануне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru