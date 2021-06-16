Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов

На переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена отведено около пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.

Не дружба, но уже диалог. Путин и Байден встретятся в Женеве

Российско-американский саммит пройдет в узком и расширенном составах в среду 16 июня в Женеве. Это станет первой встречей лидеров двух стран начиная с июля 2018 года. Тогда Путин провел переговоры с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Агентство передает, что реальная продолжительность переговоров зависит от настроя президентов, а также от хода встречи. По имеющимся данным, Путин прилетит в Женеву после полудня. Из аэропорта он направится к вилле Ла-Гранж. Байден прилетел в столицу Швейцарии накануне.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ЖеневаВстречаПутинДжо Байден
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