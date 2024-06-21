Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС начнутся с 25 июня

Переговоры по членству Украины и Молдавии в Евросоюзе начнутся с 25 июня. Соответствующее решение утвердил Совет ЕС на министерском уровне.

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Как сообщает представительство Бельгии в ЕС, была утверждена общая позиция членов объединения.

«Это открывает путь к началу переговоров по членству Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге», - говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил все шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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