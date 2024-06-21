Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС начнутся с 25 июня
21 июня 202413:49
Переговоры по членству Украины и Молдавии в Евросоюзе начнутся с 25 июня. Соответствующее решение утвердил Совет ЕС на министерском уровне.
Как сообщает представительство Бельгии в ЕС, была утверждена общая позиция членов объединения.
«Это открывает путь к началу переговоров по членству Украины и Молдавии 25 июня в Люксембурге», - говорится в сообщении.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил все шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19
- Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области
- РГГУ поменял свой статус на автономную организацию
- Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС начнутся с 25 июня
- В России предложили разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года
- Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса
- СМИ: У лайнера с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе
- Объявлен полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2024/25
- Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион
- В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru