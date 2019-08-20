Переговоры лидеров России и Франции длились 3,5 часа
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в диалоге более трех часов. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры российского и французского лидеров завершились. Путин и Макрон общались в закрытом режиме 3,5 часа. Пресс-конференция по итогам переговоров проведена не была, пишет агентство.
Как сообщалось ранее, президенты собирались обсудить международную повестку, вопросы обеспечения безопасности в Европе. Встреча прошла во Франции, в летней резиденции Форте Брегансон.
Напомним, что перед тем, как перейти к закрытому диалогу президенты ответили на несколько вопросов журналистов. В частности, Владимир Путин прокомментировал ряд резонансных тем.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- США протестировали ракету, запрещенную ДРСМД
- Twitter ограничил деятельность государственных СМИ в соцсети
- Самолет «Победы» жестко приземлился в армянском городе Гюмри
- В Минтрансе заявили о невозможности полной защиты самолетов от птиц
- На Украине арестовали российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым