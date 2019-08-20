Переговоры лидеров России и Франции длились 3,5 часа

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в диалоге более трех часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры российского и французского лидеров завершились. Путин и Макрон общались в закрытом режиме 3,5 часа. Пресс-конференция по итогам переговоров проведена не была, пишет агентство.

Как сообщалось ранее, президенты собирались обсудить международную повестку, вопросы обеспечения безопасности в Европе. Встреча прошла во Франции, в летней резиденции Форте Брегансон.

Напомним, что перед тем, как перейти к закрытому диалогу президенты ответили на несколько вопросов журналистов. В частности, Владимир Путин прокомментировал ряд резонансных тем.

