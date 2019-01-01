Переговоры Лаврова и Помео продолжались почти три часа
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео продолжались почти три часа. Встреча проходила в Сочи. После завершения беседы они провели совместную пресс-конференцию. Позже Лавров и Помпео направятся в летнюю резиденцию президента России Бочаров Ручей, где их примет Владимир Путин.
Добавим, на протокольной части переговоров глава МИД России и госсекретарь США отметили, что у Москвы и Вашингтона остаются расхождения по многим вопросам. Однако обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и поиска компромисса по спорным проблемам.
Ранее НСН сообщала, что госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в рамках своего визита в Россию, которая была намечена на 13 мая. Однако, как и планировалось, встречи в Сочи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым пройдут в полном объеме без сокращений. Причиной отмены поездки Помпео 13 мая российские дипломаты назвали неувязки с графиком.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.
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