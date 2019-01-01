Переговоры Лаврова и Помео продолжались почти три часа

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео продолжались почти три часа. Встреча проходила в Сочи. После завершения беседы они провели совместную пресс-конференцию. Позже Лавров и Помпео направятся в летнюю резиденцию президента России Бочаров Ручей, где их примет Владимир Путин.

Добавим, на протокольной части переговоров глава МИД России и госсекретарь США отметили, что у Москвы и Вашингтона остаются расхождения по многим вопросам. Однако обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и поиска компромисса по спорным проблемам.