Лавров не сомневается в возможности встречи президентов РФ и США

Возможность встречи президентов России и США не исключает министр иностранных дел Сергей Лавров. «Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встречаться, когда у них будет такая возможность», - отметил он по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что такая возможность представится, о чём своевременно проинформирует Кремль. Лавров сообщил, что обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле, вопросы, связанные с глобальной и региональной безопасностью, и ряд других тем.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли перед началом министерской встречи арктического совета в финском городе Рованиеми.

