Перед голосованием по Конституции ЦИК проведёт инструктаж по COVID-19

Центризбирком проведёт подробный инструктаж в регионах по профилактике коронавирусной инфекции при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что инструктаж, вероятнее всего, пройдет на следующей неделе.

Кроме того, Элла Памфилова попросила всех воздержаться от спекуляций по поводу даты голосования по поправке к Конституции, отмечает RT.

Помимо этого, она добавила, что ЦИК РФ намерен расширить возможность досрочного голосования по поправкам с трех до семи дней, подчёркивает Свободная пресса.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с 3 до 7 дней», - сказала она.