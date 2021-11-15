Пентагон заявил о «необычной военной активности РФ» у границ Украины
Пентагон выразил беспокойство в связи с «необычной военной активностью РФ» вблизи украинских границ. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.
Кирби выразил беспокойство в связи с этим и призвал российские власти к транспарентности.
Ранее в ноябре в Пентагоне уже заявляли о «необычной» активности российских войск рядом с украинскими границами. В Кремле опровергли сообщения о переброске российской военной техники к границам Украины. В то же время в украинском Минобороны заявили, что информация о стягивании войск РФ к границе не соответствует действительности.
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