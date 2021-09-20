Пентагон заявил о нанесении удара по одному из лидеров «Аль-Каиды»

Пентагон сообщил о нанесении удара по одному из лидеров террористов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, передает РИА Новости.

В военном ведомстве США полагают, что цель поражена.

Ранее сообщалось, что видеоролик с обращением лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири появился в сети в 20-летнюю годовщину терактов в США 11 сентября. Аз-Завахири с конца 2020 года считался мертвым.