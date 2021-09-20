Пентагон заявил о нанесении удара по одному из лидеров «Аль-Каиды»
20 сентября 202121:49
Пентагон сообщил о нанесении удара по одному из лидеров террористов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, передает РИА Новости.
В военном ведомстве США полагают, что цель поражена.
Ранее сообщалось, что видеоролик с обращением лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири появился в сети в 20-летнюю годовщину терактов в США 11 сентября. Аз-Завахири с конца 2020 года считался мертвым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru