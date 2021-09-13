Видео с считавшимся мертвым главарем «Аль-Каиды» появилось в годовщину терактов 11 сентября
Видеоролик с обращением лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири появился в сети в 20-летнюю годовщину терактов в США 11 сентября. Об этом сообщает Associated Press.
На видео аз-Завахири высоко оценил атаки террористов, в частности, нападения в Сирии в январе. Также лидер группировки заявил, что Иерусалим «не будет иудейским».
Кроме того, глава террористической организации говорил о выводе иностранных войск из Афганистана, однако не упомянул о захвате страны движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).
По мнению экспертов, видеозапись с заявлениями лидера террористов могла быть сделана давно, поскольку соглашение о выходе сил США контингента из Афганистана было подписано еще в феврале прошлого года, пишет Газета.ру.
Аз-Завахири с концы 2020 года считался мертвым, однако разведка так и не подтвердила смерть главаря «Аль-Каиды», отмечает телеканал «360».
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