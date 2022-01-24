Пентагон заявил о готовности 8,5 тысяч военных для переброски в Европу

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил о повышенной готовности 8,5 тысяч военных в случае необходимости переброски в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Кирби, решение было принято главой военного ведомства Ллойдом Остином. Он пояснил, что повышенная готовность военных позволит им быстро направиться в место назначения.

Отмечается, что военные будут направлены в Европу при запросе НАТО или в других ситуациях. В число подразделений, переведенных в режим повышенной готовности, вошли также военные медики, транспортный департамент.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАПентагон
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