Пентагон заявил о готовности 8,5 тысяч военных для переброски в Европу

По словам Кирби, решение было принято главой военного ведомства Ллойдом Остином. Он пояснил, что повышенная готовность военных позволит им быстро направиться в место назначения.

Отмечается, что военные будут направлены в Европу при запросе НАТО или в других ситуациях. В число подразделений, переведенных в режим повышенной готовности, вошли также военные медики, транспортный департамент.

