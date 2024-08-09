Пентагон заявил, что США не планируют диалога с РФ на уровне министров обороны

В ближайшее время США не намерены проводить новые переговоры с Россией на уровне министров обороны двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Последний телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и США состоялся 12 июля. Диалог между Белоусовым и Остином прошел по инициативе российской стороны.