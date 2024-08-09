Пентагон заявил, что США не планируют диалога с РФ на уровне министров обороны

В ближайшее время США не намерены проводить новые переговоры с Россией на уровне министров обороны двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Последний телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и США состоялся 12 июля. Диалог между Белоусовым и Остином прошел по инициативе российской стороны.

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В ходе беседы рассматривались меры по предотвращению угроз безопасности и снижению риска возможной эскалации.

Контакты двух стран по линии вооруженных сил продолжаются при испытаниях вооружений. В начале июня Вашингтон уведомил Москву о проведении испытаний межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 4 и 6 числа. Осенью 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в свою очередь, также информирует США о предстоящих запусках, передает «Радиоточка НСН».

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