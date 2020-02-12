Пентагон зафиксировал усиление активности ВМФ России

Судя по карте, усилилась активность кораблей ВМФ России у юго-восточного побережья США, в акватории Карибского моря и на севере Атлантического океана. Пентагон также зафиксировал повышенную активность российских военных кораблей в Арктическом регионе.

В документе отмечается, что Россия и Китай наращивают свои военно-морские силы и расширяют сферы деятельности, передает РИА ФАН.

На прошлой неделе вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил, что из-за активности российских подводных лодок американцы больше не могут считать своё восточное побережье «тихой гаванью», писали «Известия».

