Пентагон зафиксировал усиление активности ВМФ России
В рамках подготовки военного бюджета США на 2021 год Пентагон опубликовал карту, свидетельствующую об увеличении активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ опубликовало американское издание The Drive.
Судя по карте, усилилась активность кораблей ВМФ России у юго-восточного побережья США, в акватории Карибского моря и на севере Атлантического океана. Пентагон также зафиксировал повышенную активность российских военных кораблей в Арктическом регионе.
В документе отмечается, что Россия и Китай наращивают свои военно-морские силы и расширяют сферы деятельности, передает РИА ФАН.
На прошлой неделе вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил, что из-за активности российских подводных лодок американцы больше не могут считать своё восточное побережье «тихой гаванью», писали «Известия».
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