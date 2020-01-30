В США назвали российские субмарины, способные уничтожить мир за полчаса

Если подлодка проекта «Ясень-М» подойдет к восточному побережью США на расстояние 2 тысяч км, она сможет поражать цели даже в районе Великих озёр, говорится в материале.

В топ-5 также включены запланированные к строительству в следующем году американские субмарины типа «Колумбия», а также субмарины типа «Огайо». Однако подлодка типа «Огайо» способна за 30 минут превратить в радиоактивный пепел 288 целей размером с город, пишет автор статьи в National Interest.

