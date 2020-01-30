В США назвали российские субмарины, способные уничтожить мир за полчаса
Американское издание National Interest включило три субмарины ВМФ России в список атомных подлодок, способных уничтожить мир быстрее, чем курьер доставит домой заказанную пиццу – то есть за 30 минут. По версии автора журнальной статьи, это подлодки проекта 955 «Борей», подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».
Если подлодка проекта «Ясень-М» подойдет к восточному побережью США на расстояние 2 тысяч км, она сможет поражать цели даже в районе Великих озёр, говорится в материале.
В топ-5 также включены запланированные к строительству в следующем году американские субмарины типа «Колумбия», а также субмарины типа «Огайо». Однако подлодка типа «Огайо» способна за 30 минут превратить в радиоактивный пепел 288 целей размером с город, пишет автор статьи в National Interest.
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