Пентагон: Турецкая операция в Сирии привела к бегству террористов ИГ
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция, начав военную операцию в Сирии, обеспечила бегство боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.
По словам Эспера, турецкий лидер Тайип Эрдоган разрушил международные усилия по уничтожению террористов в Сирии, начав операцию «Источник мира». Он также отметил, что ответственность за возможное возрождение ИГ и гуманитарный кризис ляжет на Эрдогана.
Ранее сообщалось, что правительство Сирии направило свою армию на север страны, где идут столкновения курдов с турецкими военными. Отмечается, что правительственные силы намерены отразить атаки турков и обеспечить безопасность территории.
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