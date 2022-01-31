Белый дом заявил о готовности санкций против российской элиты

Санкции против российской элиты и их семей подготовлены и будут применены в случае агрессии РФ в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки.

В МИД Великобритании заявили, что санкции против РФ будут готовы к 10 февраля

Представитель Белого дома не уточнила в отношении каких лиц будут введены санкции, однако отметила, что они входят в ближний круг Кремля или играют роль в принятии правительственных решений.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СанкцииСШАБелый Дом
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