Белый дом заявил о готовности санкций против российской элиты

Представитель Белого дома не уточнила в отношении каких лиц будут введены санкции, однако отметила, что они входят в ближний круг Кремля или играют роль в принятии правительственных решений.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.

