Белый дом заявил о готовности санкций против российской элиты
Санкции против российской элиты и их семей подготовлены и будут применены в случае агрессии РФ в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки.
Представитель Белого дома не уточнила в отношении каких лиц будут введены санкции, однако отметила, что они входят в ближний круг Кремля или играют роль в принятии правительственных решений.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.
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