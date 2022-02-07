Пентагон: США не видят прямой угрозы от РФ восточному флангу НАТО
США не видят специфических или дополнительных угроз от РФ восточному флангу НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
Тем не менее Кирби указал на то, что Пентагон по-прежнему наблюдает значительное скопление вооружённых сил РФ у границ Украины и Белоруссии.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года после заявлений Пентагона о росте числа российских военных сил у границ страны. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 394 млн
- Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны
- ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии на протяжении десятилетий
- Coldplay представили клип на совместный с Селеной Гомес сингл «Let somebody go»
- На месторождении «Роснефти» под Тюменью погиб человек
- СМИ: Швеция снимает ограничения на въезд в страну
- Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом
- Путин и Макрон общаются на «ты» через длинный стол на переговорах в Кремле
- Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому до весны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru