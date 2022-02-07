Пентагон: США не видят прямой угрозы от РФ восточному флангу НАТО

Тем не менее Кирби указал на то, что Пентагон по-прежнему наблюдает значительное скопление вооружённых сил РФ у границ Украины и Белоруссии.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года после заявлений Пентагона о росте числа российских военных сил у границ страны. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

