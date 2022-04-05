Глава Генштаба США предупредил о риске конфликта мировых держав
Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил о росте вероятности масштабного конфликта между великими мировыми державами. Такую позицию он озвучил в ходе бюджетных слушаний в палате представителей Конгресса США.
Генерал армии США назвал Китай и Российскую Федерацию глобальными державами, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и стремится к значительному изменению миропорядка. По его оценке мир в целом становится всё менее стабильным.
Комментируя российскую военную спецоперацию на Украине глава американского Генштаба отметил изменившийся характер боевых действий, при котором они будут вестись в основном в городских условиях. Это скажется на применении большинства видов вооружений - вертолетов, раций, танков и бронетехники, легкой пехоты, подчеркнул генерал.
Ранее стало известно, что США в середине марта провели испытание гиперзвуковой ракеты в условиях секретности, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией.
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