Пентагон: специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов

Он поблагодарил правительства этих государств за принятое решение и выразил надежду, что другие страны также присоединятся к инициативе.

Министр обороны США также сообщил, что специалисты Пентагона совместно с европейскими коллегами приступит к разработке планов подготовки пилотов Украины.

«Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к этой инициативе в ближайшее время», - добавил Остин.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться уже летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

