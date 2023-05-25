Пентагон: специалисты из Дании и Нидерландов будут руководить обучением украинских пилотов
Дания и Нидерланды возглавят группу европейских стран, принимающих участие в подготовке украинских пилотов по управлению американскими истребителями четвертого поколения F-16. Об этом заявил в Вашингтоне глава Пентагона Ллойд Остин, передает «Интерфакс».
Он поблагодарил правительства этих государств за принятое решение и выразил надежду, что другие страны также присоединятся к инициативе.
Министр обороны США также сообщил, что специалисты Пентагона совместно с европейскими коллегами приступит к разработке планов подготовки пилотов Украины.
«Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к этой инициативе в ближайшее время», - добавил Остин.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться уже летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru