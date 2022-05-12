США опровергли возможность поставок Украине ядерного оружия

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что американские власти исключают любую возможность поставок на Украину ядерного оружия.

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«Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи», - подчеркнула она.

Донфрид добавила, что «США не являются прямой стороной этого конфликта» и не намерены посылать на Украину войска или использовать собственные вооружения.

Ранее замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов не исключил, что Украина может получить ядерный материал из третьих стран.

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ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАЯдерное Оружие
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