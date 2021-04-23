Пентагон считает преждевременным оценивать отвод войск РФ от границы с Украиной
Пентагон считает "преждевременной" оценку заявлений Кремля об отводе войск от украинских границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.
По мнению Кирби, "в пятницу днем слишком рано говорить об этом". Кирби повторил, что руководство США внимательно наблюдает за ситуацией в Донбассе, и призвал российское руководство "уважать территориальный суверенитет Украины".
Накануне стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации подразделения, которые были задействованы в учениях в Южном и Западном военных округах. Это положительно оценили власти США, ООН и руководство НАТО.
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