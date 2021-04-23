Пентагон считает преждевременным оценивать отвод войск РФ от границы с Украиной

Пентагон считает "преждевременной" оценку заявлений Кремля об отводе войск от украинских границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.

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По мнению Кирби, "в пятницу днем слишком рано говорить об этом". Кирби повторил, что руководство США внимательно наблюдает за ситуацией в Донбассе, и призвал российское руководство "уважать территориальный суверенитет Украины".

Накануне стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации подразделения, которые были задействованы в учениях в Южном и Западном военных округах. Это положительно оценили власти США, ООН и руководство НАТО.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Война В ДонбассеСШАПентагон
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