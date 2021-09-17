Талибы приготовили проект новой конституции Афганистана

Талибы, захватившие в августе власть в Афганистане, подготовили проект нового основного закона страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Aamaj News.

Отмечается, что проект включает в себя 12 глав и 179 параграфов. В документе указывается, что политика будут строиться только на основе юриспруденции ханафизма.

За всеми гражданами страны закрепляется равенство без дискриминации. Правительство призывается к развитию исламской науки и созданию религиозных школ.

Ранее в ООН выразили беспокойство в связи с последними действиями талибов.





