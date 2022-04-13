Пентагон: поставки новой военной помощи Украине начнутся «немедленно»

США планируют начать осуществление новых поставок новой военной помощи Украине «немедленно». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби назвал армию США самой сильной в истории человечества

Как стало известно ранее, в рамках нового пакета военной помощи Соединенные штаты направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 бронетранспортеров M113.

Кроме того, Кирби отметил, что в ближайшем времени ряд других стран НАТО планируют объявить об отправке танков Украине, но не стал конкретизировать, о каких странах идет речь.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаСоединенные Штаты АмерикиПентагон
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