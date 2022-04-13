Пентагон: поставки новой военной помощи Украине начнутся «немедленно»
США планируют начать осуществление новых поставок новой военной помощи Украине «немедленно». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как стало известно ранее, в рамках нового пакета военной помощи Соединенные штаты направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 бронетранспортеров M113.
Кроме того, Кирби отметил, что в ближайшем времени ряд других стран НАТО планируют объявить об отправке танков Украине, но не стал конкретизировать, о каких странах идет речь.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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