Пентагон: поставки новой военной помощи Украине начнутся «немедленно»

Как стало известно ранее, в рамках нового пакета военной помощи Соединенные штаты направляют Киеву 11 вертолетов Ми-17 и 200 бронетранспортеров M113.

Кроме того, Кирби отметил, что в ближайшем времени ряд других стран НАТО планируют объявить об отправке танков Украине, но не стал конкретизировать, о каких странах идет речь.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».