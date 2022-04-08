Пентагон: передаваемые Украине разведданные могут использоваться для наступлений

В Пентагоне признали, что передаваемые Украине американские разведданные могут быть использованы для проведения операций по наступлению. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон обвинил Россию в обстреле Краматорска

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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