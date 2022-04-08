Пентагон: передаваемые Украине разведданные могут использоваться для наступлений
8 апреля 202223:19
В Пентагоне признали, что передаваемые Украине американские разведданные могут быть использованы для проведения операций по наступлению. Об этом сообщает ТАСС.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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8 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru