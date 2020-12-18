Пентагон опроверг приостановку сотрудничества с командой Байдена

Министерство обороны США опровергло сообщения о приостановке сотрудничества ведомства с командой избранного главы государства Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности главы министерства Криса Миллера, опубликованном на сайте Пентагона.

Ранее портал Axios сообщал, что и.о. министра обороны США Крис Миллер поручил остановить сотрудничество с командой Байдена и отменить все встречи, посвящённые передаче власти новой администрации.

Как отметил Миллер, Пентагон продолжит поддерживать команду инспекции ведомства для обеспечение безопасности государства и его граждан. В заявлении отмечается, что министерство ни разу не отменяло встречи и не отказывало в них.

По словам и.о. главы Пентагона, в предстоящие рождественские каникулы ведомство и команда избранного президента уйдут на перерыв. После праздников министерство и администрация Байдена продолжат работу.

