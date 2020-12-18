СМИ: И.о. главы Пентагона остановил сотрудничество с командой Байдена

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер поручил остановить сотрудничество с командой избранного президента США Джо Байдена и отменить все посвящённые передаче власти встречи, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что сотрудники Пентагона шокированы приказом Миллера. В министерстве не знают, одобрил ли действующий глава государства Дональд Трамп это решение и что сподвигло Миллера на такой шаг.

Кроме того, Axios сообщает, что главе команды Байдена неизвестно об указании и.о. министра обороны.

Однако представители администрации Трампа не исключают возможности возобновления сотрудничества после праздников.

Портал Axios оценил действия Миллера как самое крупное проявление недоверия и неприязни администрации действующего президента в отношении команды Байдена.

