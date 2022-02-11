Пентагон объявил о прибытии 3 тысяч военных в Польшу

Пентагон направит в Польшу дополнительно 3 тысячи военных. Такое решение было принято главой ведомства Ллойдом Остином, передает РИА Новости.

Прибытие военнослужащих воздушно-десантных войск ожидается на следующей неделе.

Усиление восточного фланга военного альянса НАТО происходит на фоне сообщений о вероятном нападении РФ на Украину. В конце прошлого года Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

Ранее в пятницу МИД заявил, что страны Запада вступили в сговор и искусственно создают напряженность вокруг Украины для дискредитации требований РФ по безопасности.

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