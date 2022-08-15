Глава Пентагона заразился коронавирусом
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Остин отметил, что наблюдаются умеренные симптомы болезни. По его словам, последний раз он лично контактировал с президентом США Джо Байденом 29 июля. У Байдена коронавирус был обнаружен 21 июля.
Ранее сообщалось, что глава американской фармацевтической компаний Pfizer сдал положительный тест на COVID-19. До этого Альберт Бурла четыре раза прививался от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru