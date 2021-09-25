Пентагон напомнил причину сокращения контактов с Россией

«Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России на Украине», - цитирует представителя Пентагона ТАСС.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли высказался за необходимость наращивания военных контактов между двумя странами. Кирби отреагировал на это заявление, напомнив ему, какие ограничения мешают США вернуться к полноценному взаимодействию в сфере обороны.

В среду в Финляндии прошли переговоры Милли и его российского коллеги, начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Подробности встречи неизвестны.

