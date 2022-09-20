Пелоси: визит в Ереван был запланирован до обострения ситуации с Баку
Визит американской делегации в Ереван был запланирован до обострения армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает ТАСС.
Пелоси в ходе визита должна была провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими высшими чиновниками республики.
В начале августа много шуму наделал визит спикер Палаты представителей Конгресса США на Тайвань. После этого бывший президент США Дональд Трамп назвал Пелоси сумасшедшей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru