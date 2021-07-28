Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу

В Перу состоялась церемония инаугурации Педро Кастильо, избранного президентом страны от леворадикальной партии «Свободное Перу». Об этом сообщает ТАСС.

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Принятие присяги прошло в здании Конгресса (однопалатного парламента Перу). На церемонии вместе с Кастильо присутствовала его супруга.

Педро будет исполнять обязанности президента страны до 2025 года. Состав правительства пока остается неизвестным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаПеру
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