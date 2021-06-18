В Перу 17 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Семнадцать человек погибли при падении автобуса в ущелье на юге Перу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в провинции Луканас. Агентство отмечает, что более 20 человек получили травмы, 19 раненым оказали помощь на месте происшествия.

По предварительной версии правоохранителей, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате автобус упал в ущелье с высоты 200 м.

