«Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более десяти тысяч людей в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают», - отметил он.

По его словам, Германия печатает для Киева специальные «долги» на несколько сотен миллиардов, но рано или поздно такая схема приведет к разрушению экономики.

«Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные «долги» - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом все рухнет еще сильнее. «Альтернатива для Германии» выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в Киев прибыл с незапланированным визитом президент Польши Анджей Дуда, передает «Радиоточка НСН».

