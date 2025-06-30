Печатают миллиарды: В Германии объяснили неожиданный приезд главы МИД в Киев
Германия печатает для Киева специальные «долги» на несколько сотен миллиардов, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Промышленный комплекс Германии может выбраться из кризиса только за счет продажи оружия Украине, но это опасная игра, так как у Киева на самом деле нет денег, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии. По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ. Зингер объяснил, почему Украина – это важнейший рынок для Германии сегодня.
«Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более десяти тысяч людей в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают», - отметил он.
По его словам, Германия печатает для Киева специальные «долги» на несколько сотен миллиардов, но рано или поздно такая схема приведет к разрушению экономики.
«Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные «долги» - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом все рухнет еще сильнее. «Альтернатива для Германии» выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в Киев прибыл с незапланированным визитом президент Польши Анджей Дуда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что не разговаривал с Ираном после ударов по ядерным объектам
- МВД Дагестана: Машина с подростками врезалась в дерево, двое погибли
- В Екатеринбурге крупнейший ТЦ города опечатали из-за нарушений
- Беспилотник ВСУ атаковал медучреждение в Горловке
- В Волгограде пресечена деятельность экстремистской группы подростков
- В США шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета
- Глава МИД Армении пропустит заседание совета глав МИД ОДКБ
- Алаудинов: В спецназе «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы
- Глава МИД Германии неожиданно прибыл с визитом в Киев
- Россия передала данные о преступлениях ВСУ в международные организации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru