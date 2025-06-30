Печатают миллиарды: В Германии объяснили неожиданный приезд главы МИД в Киев

Германия печатает для Киева специальные «долги» на несколько сотен миллиардов, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Промышленный комплекс Германии может выбраться из кризиса только за счет продажи оружия Украине, но это опасная игра, так как у Киева на самом деле нет денег, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии. По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ. Зингер объяснил, почему Украина – это важнейший рынок для Германии сегодня.

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«Промышленный комплекс Германии работает очень плохо, в целом уволено более десяти тысяч людей в прошлом году. Конечно, единственный вариант у них сейчас – продавать наше оружие. Экономика очень страдает, а на Украине сейчас отличный рынок. Это очень опасная игра. Самое главное сейчас для властей Германии – что-то продавать, деньги крутятся, люди зарабатывают», - отметил он.

По его словам, Германия печатает для Киева специальные «долги» на несколько сотен миллиардов, но рано или поздно такая схема приведет к разрушению экономики.

«Если потом эти заводы уничтожат как законные цели, ну и что? Для них важно, что продали, а на Украине огромные долги остаются. Эта страна потом будет жить очень плохо. Америка хочет использовать ресурсы Украины, Евросоюз тоже рассчитывает на это. Германия печатает специальные «долги» - несколько сотен миллиардов, Украина это тратит. Потом все рухнет еще сильнее. «Альтернатива для Германии» выступает против милитаризации, хотим договориться, но кого это волнует», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в Киев прибыл с незапланированным визитом президент Польши Анджей Дуда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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