«Печальный сценарий»: В Афганистане допустили гражданскую войну после смены власти

Смена власти в Афганистане может произойти как мирным путем, так и привести к гражданской войне внутри страны, что будет являться для России большой проблемой, заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в разговоре с НСН.

Ранее Серенко заявил в своем Telegram-канале о политическом перевороте и смене руководства в Афганистане. Со ссылкой на источники он отметил, что Сираджуддин Хаккани (и.о. министра внутренних дел) будет новым главой государства и лидером движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). По словам Серенко, противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних. Серенко заявил НСН, что эксперты придерживаются двух сценариев процесса передачи власти.



«Эксперты озвучивают два принципиально разных сценария. Первый – талибы проглотят переворот, конфликта между ними не будет, его удастся загасить и Хаккани станет фактическим, а может и юридическим лидером «Талибана», и сумеет удержать под контролем разные группы талибов, афганской элиты. И тогда удастся сохранить стабильность в стране уже с учетом фактора доминирования группы Хаккани (группировка «Сеть Хаккани» признана террористической организацией и запрещена в РФ; наиболее радикальное крыло «Талибана» - прим. НСН), которая может основываться не просто на какой-то тирании банальной, а на попытке создания некой инклюзивной коалиции. Тогда РФ может пытаться выстраивать отношения с этими силами, договариваться, пытаться обходить американцев где-то, раз не получается у нас пока создать альтернативную силу и так далее. Но это при условии, что Афганистан останется относительно стабильной страной», - сказал Серенко.

Он отметил, что в случае силового варианта и гражданской войны талибы начнут изматывать друг друга, на фоне чего начнет усиливаться «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка).

«Есть второй сценарий, который озвучивают другие эксперты-наблюдатели. Согласно нему «кандагарская» группа и другие фракции талибов не согласятся с доминированием сети Хаккани, в результате чего весьма вероятна гражданская война внутри «Талибана» и, соответственно, в Афганистане. В этой войне талибы будут изматывать друг друга, на фоне чего начнет усиливаться группировка «Исламское государство». Не исключено, что какие-то группы талибов, разочаровавшись в своих вождях, примкнут к ИГ. Это очень печальная перспектива не только для Афганистана, но и для стран региона», - указал собеседник агентства.

По его словам, России в случае второго сценария придется искать союзников среди бывшего «Северного Альянса», чтобы сдерживать натиск исламистов у границ.



«В случае силового варианта России придется еще более активно искать союзников среди так называемого бывшего «Северного Альянса», среди афганских таджиков, узбеков и пытаться с ними восстанавливать ту модель поведения РФ, которая была в 90-е годы, когда мы поддерживали «Северный Альянс» (или Объединенный исламский фронт спасения Афганистана; его бойцы мешали «Талибану» установить полное господство над Афганистаном), который фактически сдерживал натиск исламистов разных брендов, которые рвались к границам», - добавил он.

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордера на арест верховного лидера талибов и эмира Афганистана Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи страны Абдулы Хакима Хаккани. МУС считает, что они виновны в преступлениях против человечности. «Талибан» избрал Ахундзаду новым лидеров в мае 2016 года, после ликвидации его предшественника – муллы Ахтара Мохаммеда Мансура, передает «Радиоточка НСН».

