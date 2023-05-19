«Печальная»: Песков оценил ситуацию с контролем над вооружениями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями является чрезвычайно важной не только для России и США, но и для всего мира, сообщает РИА Новости.

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По его словам, серьёзных контактов между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу нет, «ускользают последние остатки международной договорно-правовой базы».

«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная», - заключил представитель Кремля, добавив, что ответственность за сложившуюся ситуацию «целиком и полностью» лежит на США.

Ранее на рассмотрение в американский конгресс группой сенаторов-республиканцев был внесён проект закона о выходе США из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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