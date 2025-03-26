Патрушев заявил о готовности России к совместным проектам с США
26 марта 202516:36
Россия никогда никого не выгоняла и всегда готова сотрудничать с США. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев.
По его словам, если у Вашингтона будет желание, то Москва будет с нимразговаривать.
«Есть интересные взаимовыгодные совместные проекты... они будут полезны и для США, и для России», - заключил он.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru