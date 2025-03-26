Патрушев заявил о готовности России к совместным проектам с США

Россия никогда никого не выгоняла и всегда готова сотрудничать с США. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев.

Патрушев предрек странам Запада раскол на три группы

По его словам, если у Вашингтона будет желание, то Москва будет с нимразговаривать.

«Есть интересные взаимовыгодные совместные проекты... они будут полезны и для США, и для России», - заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:СотрудничествоСШАРоссияНиколай Патрушев

Горячие новости

Все новости

партнеры