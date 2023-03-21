Патрушев: Запад сеет ненависть к России
США и союзники пытаются настроить мир против России и дискредитировать страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Ульяновске.
Как отметил секретарь Совбеза, Вашингтон не устраивает самостоятельная Россия. По словам Патрушева, Штаты «жонглируют международным правом» и навязывают другим государствам свои ценности и условия.
«Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать русский мир», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Патрушева, противники применяют любые «гнусные методы» ведения информационной войны, ложь и бездоказательные обвинения. Секретарь Совбеза подчеркнул, что России пытаются навязать «неолиберальные ценности», лишить страну гордости за свою историю, а также подорвать единство общества.
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