Патрушев: Запад сеет ненависть к России

Как отметил секретарь Совбеза, Вашингтон не устраивает самостоятельная Россия. По словам Патрушева, Штаты «жонглируют международным правом» и навязывают другим государствам свои ценности и условия.

«Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать русский мир», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Патрушева, противники применяют любые «гнусные методы» ведения информационной войны, ложь и бездоказательные обвинения. Секретарь Совбеза подчеркнул, что России пытаются навязать «неолиберальные ценности», лишить страну гордости за свою историю, а также подорвать единство общества.

