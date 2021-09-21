Патрушев связал новый альянс США с борьбой против России

Патрушев заявил, что уже существующие американские альянсы обладают антироссийской направленностью. Секретарь Совбеза привел в пример альянс QUAD, включающий в себя США, Индию, Австралию и Японию. По мнению Патрушева, он создан как «военно-политический блок с выраженным проамериканским характером».

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок - американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели», - подчеркнул политик.

По словам Патрушева, руководство США будет привлекать к деятельности этих организаций другие государства для проведения совместной антикитайской и антироссийской политики.

