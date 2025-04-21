Патрушев: РФ не намерена ввязываться в гонку военно-морских вооружений

У России нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений. Как пишут РИА Новости, об этом заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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В интервью «Коммерсанту» он указал, что по своей совокупной мощи Военно-морской флот (ВМФ) России является одним из сильнейших в мире.

«Российский ВМФ флот может дать адекватный ответ на любые угрозы... наши моряки всегда доказывали, что отлично воюют не числом, а умением», - заключил Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на развитие ВМФ страны в ближайшее десятиление предусмотрены 8,4 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Гонка ВооруженийРоссияВМФ РФНиколай Патрушев

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