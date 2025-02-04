Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет
4 февраля 202519:43
Министерство обороны Индии подписало контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет, сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X.
Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели.
Как уточнили в министерстве, покупка этих ракет существенно повысит боевые возможности подводного флота ВМФ Индии.
В ведомстве не раскрыли конкретные данные о моделях ракет, предусмотренных контрактом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru