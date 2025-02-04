Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет

Министерство обороны Индии подписало контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет, сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X.

Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели.

Алиев: Азербайджан планирует закупать оружие из России

Как уточнили в министерстве, покупка этих ракет существенно повысит боевые возможности подводного флота ВМФ Индии.

В ведомстве не раскрыли конкретные данные о моделях ракет, предусмотренных контрактом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РакетыРоссияИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры