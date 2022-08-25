Патрушев призвал оградить Карелию от влияния извне
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал обеспечить Карелию, граничащую с Финляндией, устойчивой мобильной связью и российским телевещанием, чтобы пресечь «распространение деструктивного иностранного информационного влияния на местное население». Об этом он заявил на совещании в Петрозаводске по вопросам экономической безопасности региона, передает ТАСС.
По мнению Патрушева, важность этого диктуется «сегодняшними геополитическими условиями», в первую очередь вероятностью вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
В начале июля Хельсинки и Стокгольм подписали протоколы о присоединении к НАТО.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей России с НАТО, и предупреждал, что российская сторона симметрично отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к альянсу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ
- Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката, но покажут на Московском кинофестивале
- Австрия выступает против введения ограничений на посещение стран ЕС россиянами
- Кабмин РФ утвердил постановление о выплате 1 млн рублей матерям-героиням
- Бельгия выделит Украине €8 млн для закупки зимней одежды
- В ЕС изучают возможность введения предельной стоимости газа из России
- В России сократили срок проверки деклараций для налогового вычета
- Патрушев призвал оградить Карелию от влияния извне
- Sony повысила цены на PlayStation 5
- Reuters: Белоруссия проведет учения призывников и резервистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru