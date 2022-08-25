Патрушев призвал оградить Карелию от влияния извне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал обеспечить Карелию, граничащую с Финляндией, устойчивой мобильной связью и российским телевещанием, чтобы пресечь «распространение деструктивного иностранного информационного влияния на местное население». Об этом он заявил на совещании в Петрозаводске по вопросам экономической безопасности региона, передает ТАСС.

По мнению Патрушева, важность этого диктуется «сегодняшними геополитическими условиями», в первую очередь вероятностью вступления Финляндии и Швеции в НАТО.