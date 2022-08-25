Патрушев призвал оградить Карелию от влияния извне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал обеспечить Карелию, граничащую с Финляндией, устойчивой мобильной связью и российским телевещанием, чтобы пресечь «распространение деструктивного иностранного информационного влияния на местное население». Об этом он заявил на совещании в Петрозаводске по вопросам экономической безопасности региона, передает ТАСС.

По мнению Патрушева, важность этого диктуется «сегодняшними геополитическими условиями», в первую очередь вероятностью вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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В начале июля Хельсинки и Стокгольм подписали протоколы о присоединении к НАТО.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей России с НАТО, и предупреждал, что российская сторона симметрично отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к альянсу.



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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОКарелияНиколай Патрушев
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