Джабаров: Финляндия пошла по пути конфронтации

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к конфронтации с Россией. Он также отметил, что в Хельсинки заморозили все контакты с Россией.

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становятся потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией. Искренне жаль, что наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что у страны не осталось практически никаких отношений с Россией. По его словам, утрачено доверие, а возможностей для диалога по любым направлениям практически отсутствует.

Ранее председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что отказ Финляндии от сотрудничества с Россией по уголовным делам не приведет ни к чему хорошему. Преступники, по его словам, станут скрываться в недружественных нам странах, где будет расти криминогенная обстановка.

