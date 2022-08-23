Джабаров: Финляндия пошла по пути конфронтации
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО приведет к конфронтации с Россией. Он также отметил, что в Хельсинки заморозили все контакты с Россией.
«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становятся потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией. Искренне жаль, что наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что у страны не осталось практически никаких отношений с Россией. По его словам, утрачено доверие, а возможностей для диалога по любым направлениям практически отсутствует.
Ранее председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что отказ Финляндии от сотрудничества с Россией по уголовным делам не приведет ни к чему хорошему. Преступники, по его словам, станут скрываться в недружественных нам странах, где будет расти криминогенная обстановка.
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