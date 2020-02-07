Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что они связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.

Также Патрушев прокомментировал заявление Госдепа США о договоренностях госсекретаря Майка Помпео и Гуаидо «удвоить усилия» по свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «восстановлению демократии». Он назвал это «попыткой подбодрить антиправительственные силы». Кроме того, Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с тех пор, как в Венесуэле предприняли попытку совершения «цветной революции» против президента Мадуро.