Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что они связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.
Также Патрушев прокомментировал заявление Госдепа США о договоренностях госсекретаря Майка Помпео и Гуаидо «удвоить усилия» по свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «восстановлению демократии». Он назвал это «попыткой подбодрить антиправительственные силы». Кроме того, Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с тех пор, как в Венесуэле предприняли попытку совершения «цветной революции» против президента Мадуро.
Ранее НСН писала, что глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления США о готовности ввести санкции в отношении компании «Роснефть» из-за сотрудничества с Венесуэлой. В ходе пресс-конференции по итогам визита в Мексику дипломат заявил, что Россия «к этому уже привыкла».
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в конце января сообщил, что США работают над проектом по смене власти в Венесуэле. Он признался, что Вашингтон заинтересован в уходе действующего президента Николаса Мадуро и проведении «свободных и справедливых выборов». Об этом госсекретарь заявил в интервью колумбийскому каналу Caracol.
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