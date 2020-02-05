Трамп намерен сокрушить тиранию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле. Об этом он заявил во время ежегодного послания «о положении страны», передает РИА Новости.

По словам Трампа, Америка поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии в из странах, пишет «Газета.ру». Обратясь к присутствующему на мероприятии венесуэльскому лидеру оппозиции Хуану Гуаидо Трамп заявил, что именно его США считают «истинным и законным президентом» страны.