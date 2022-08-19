Патрушев обвинил США и Британию в возможной катастрофе на ЗАЭС
Украинские войска наносят удары по Запорожской атомной электростанции «с подачи американцев», всю ответственность за возможную катастрофу на АЭС будет нести Вашингтон, Лондон и их приспешники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
С таким заявлением секретарь СБ выступил на 17-й ежегодной встрече секретарей СБ стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте, отмечает RT.
«С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники», — цитирует секретаря Совбеза пресс-служба аппарата СБ.
Ранее Патрушев заявил, что США и страны НАТО не прекращают готовиться к открытому вооруженному противостоянию с Россией, пишет РИА ФАН.
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