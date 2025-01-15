Патрушев: Не исключено существование Украины в 2025 году
В Москве не исключают, что в 2025 году Украина вовсе прекратит свое существование, сообщил «Комсомольской правде» постоянный член Совета безопасности России, помощник российского президента Николай Патрушев.
«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск», — заявил он.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование «любой» Украины смертельно опасно для ее жителей, так как наличие отдельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru