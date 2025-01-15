«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск», — заявил он.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование «любой» Украины смертельно опасно для ее жителей, так как наличие отдельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

