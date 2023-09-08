Бывший глава разведки Чехии предрек развал Украины
Украина понесет большие потери в результате конфликта и рухнет, при этом Россия останется для стран Центральной и Восточной Европы важным объединяющим фактором. Об этом заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится ... В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», — указал эксперт.
Как отметил Шандор, сейчас есть угроза вовлечения в конфликт большего количества стран. Бывший глава разведки обратил внимание, что «тотальная война» с Россией не входит в интересы других государств, пишет «Свободная пресса». Однако в истории случались конфликты, «в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в итоге это сделала».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru