Бывший глава разведки Чехии предрек развал Украины

«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится ... В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», — указал эксперт.

Как отметил Шандор, сейчас есть угроза вовлечения в конфликт большего количества стран. Бывший глава разведки обратил внимание, что «тотальная война» с Россией не входит в интересы других государств, пишет «Свободная пресса». Однако в истории случались конфликты, «в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в итоге это сделала».

